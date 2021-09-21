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الثلاثاء، 21-09-2021 02:22 م

حلا الترك تثير الجدل بملامحها الجديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنانة البحرينية حلا الترك، ظهر فيها واضحاً التغير في ملامحها، وبدت وكأنها خضعت لعمليات تجميل، ما دفع المتابعون للتساءل عن حقيقة الأمر، وما الذي غيرها إلى هذا الحد.

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وكانت قد نشرت حلا الترك مؤخراً صوراً لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي في الجامعة بعد غياب بسبب جائحة كورونا. وظهرت حلا وهي جالسة على كرسي في احد الصفوف وتضع كمامة بسبب التزامها بالاجراءات الوقائية للطلاب الجامعيين في ما يخص انتقال وباء كوفيد بينهم.

 

وعلقت حلا على الصورة وكتبت : "التواجد في حرم الكلية شعور رائع جدا"

 


المصدر - الفن 

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