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الأربعاء، 11-08-2021 02:57 م

حلا الترك تثير الجدل من جديد .. صور

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الوكيل الاخباري - تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة الفنانة البحرينية حلا الترك الجديدة والتي كشفت عنها من خلال صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

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ونجحت الشابة في الحصول على إعجاب الآلاف من متابعيها بصورها الجديدة خاصة أنها باتت منذ مشكلتها القضائية مع والدتها منى السابر بعيدة عن السوشيال ميديا وتغيب لفترة ثم تعود بصور حديثة بحسب المناسبة وتثير اهتمام متابعيها.


وظهرت حلا الترك في صورتين بإطلالتين مختلفتين الأولى ارتدت فيها جمبسوت واسعاً أو فستاناً بتصميم غريب وطويل باللونين الأبيض والبيج الأقرب الى الذهبي مع تصميم ناعم عند الأكمام وجلست على كرسي وتركت شعرها منسدلاً وبدت من خلال حركات وجهها العفوية في غاية الطرافة.
أما الإطلالة الثانية فكانت مختلفة حيث ظهرت الترك في الصورة وهي تحمل كأساً بيدها كما ارتدت فستاناً ذهبي اللون بتصميم طفولي بسيط، ورفعت شعرها الى الأعلى واعتمدت مكياجاً ناعماً وبدت في غاية الهدوء والتركيز وكأنها في جلسة تصوير.

 

وعلّقت الفنانة البحرينية قائلةً: أتمنى لكم يوماً سعيداً، أرسل كل حبي لكم يا رفاق... يجعل يومكم حلو يا حلوين، بحبكم وايد.

وحظيت إطلالة حلا الترك بتفاعل واسع ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

 

لها

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