حلا الترك تخرج عن صمتها وتتحدث عن سجن والدتها والدعوى القضائية

الوكيل الإخباري _ بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها الفنانة البحرينية، حلا الترك ، بعد رفعها دعوى قضائية على والدتها منى السابر ، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة.

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خرجت الترك عن صمتها وردت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حيث انها قالت : "أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل... هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير".

واضافت : "هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوهات التي ظهرت بها".



يذكر ان الفنانة الكويتية منى السابر والدة حلا الترك كانت قد اكدت أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

المصدر : سبوتنيك



