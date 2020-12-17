الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

اجتماع حكومي للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

توضيح حكومي حول الرواتب

أسعار الذهب الخميس 17/12/2020

وفيات الخميس 17/12/2020

ضباب كثيف يغطي مناطق في المملكة

بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية

المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي

مبادرات تطوعية وتوعوية للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات

إشادة أممية بتعامل المملكة مع اللاجئين

الخميس، 17-12-2020 11:18 ص

حلا الترك تخرج عن صمتها وتتحدث عن سجن والدتها والدعوى القضائية

muhtwaplus.com_2020-12-14_18-36-00_055499


الوكيل الإخباري _ بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها الفنانة البحرينية، حلا الترك ، بعد رفعها دعوى قضائية على والدتها منى السابر ، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة.

اضافة اعلان
 

خرجت الترك عن صمتها وردت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حيث انها قالت : "أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل... هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير".

 

واضافت : "هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوهات التي ظهرت بها".

 

يذكر ان الفنانة الكويتية منى السابر والدة حلا الترك كانت قد اكدت أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها. 

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
297673-الفنانة-صابرين

آخر تطورات حالة صابرين الصحية

278691_0

أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

موسى_حجازين

نقيب الفنانين ينفي وفاة الفنان موسى حجازين

640x480

سميرة سعيد تُفجع بوفاة صديقها

71c3d321-fc42-47be-b394-b2ff428ff426

توم كروز يهدد بطرد طاقم تصوير فيلمه الجديد

7202031141520247651486

الفنانة السورية سامية الجزائري بظهور جديد يثير الجدل.. شاهد

أخبار متعلقة
1047485142

رغم وفاته.. ديزني ترفض الاستغناء عن بطل فيلم بلاك بانثر في جزئه الثاني

8fd1013c60dee3b0729d1a72dbb16b12

رسالة صوتية موجعة من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

10-09-20-7392880627laaaltrk

ظهور جديد للفنانة الشابة حلا الترك يثير الجدل.. شاهد

artworks-000583188338-ped6uy-t500x500

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ أمام سيارته الشهيرة.. شاهد

9998550061

صورة لحفيدتي الفنان كاظم الساهر تثير الجدل.. شاهد

0000

احمد حلمي يعلق على فيلمه الشهير 'عسل أسود'.. فيديو