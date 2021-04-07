حلا الترك تردّ لأول مرة على اتّهامها برفع قضية على والدتها.. فيديو

الوكيل الاخباري - لا تزال الفنانة البحرينية حلا الترك تحافظ على صمتها في القضية التي أثارتها والدتها منى السابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أن ابنتها تقدمت بدعوى قضائية تطالبها بدفع مبلغ من المال وهذا ما نفاه محامي حلا، مشدداً على أنها قاصر وسنها لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي وبالتالي لم ترفع أي دعوى على والدتها.



وفي أول تصريح بعد قرار المحكمة بإمهال والدتها شهر لتأمين المبلغ المطلوب لدفعه وحماية نفسها من السجن، قالت حلا في اتصال هاتفي مع الإعلامي صبحي العطري لبرنامج mbctrending: "أنا مؤمنة انه المستقبل سيكون أفضل لي ولكل أحبتي وأنا حالياً أركز على دراستي الجامعية كأولوية وبأنها في صدد التحضير لأعمال فنية جديدة وستطلقها قريبا".

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وأضافت: "اخترت الصمت ولن أغيّر رأيّ وارفض الحديث عن أموري العائلية على العلن وعبر السوشيال ميديا"، لافتة إلى أنها "أحبّ أمي وأقدرها وعلاقتي بها مستمرة ولا يمكن أن تنقطع".



ولفتت إلى أن "عائلتها تأتي دائماً في المرتبة الأولى، والأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بينها وبين والديها والخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات بين الزوجين مكانها في المحاكم ولا يمكنها التدخل بهذه المشاكل لأنها قاصر".

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