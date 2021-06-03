حلا الترك تشوق متابعيها بعملها الجديد مع جاد شويري

الوكيل الإخباري - لا زالت الفنانة البحرينية حلا الترك تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "ليالي الصيف"، التي تجمعها "ديو" مع الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري، والتي تم تصويرها فيديو كليب.

اضافة اعلان



ونشرت حلا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ترويجي من الكليب، نقلت من خلاله الأجواء الصيفية الممتعة والمرح، اللذان سيطرا على الكليب.



وكان لافتاً الحيوية التي ظهرت فيها حلا، بلوك أنيق ويتناسب مع أجواء الفيديو كليب، وأرفقت الفيديو بتعليق: "قريبا.. ليالي الصيف.. مع الفنان جاد شويري أغنية جديدة".



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الإعلان الترويجي، وعبّر العديد منهم عن شوقهم للفيديو كليب، وعن سعادتهم بعودة حلا وإستعادة حيوتها، بعد قضيتها مع أمها منى السابر.

المصدر - الفن