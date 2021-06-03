الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

قرارات من وزير العمل للتسهيل على العاملين

مناشدة لتوفير دواء لعلاج الروماتيزم محليا

أسعار الذهب الخميس 3/6/2021

وفيات الخميس 3/6/2021

وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة اليوم

أمام وزير الصحة .. جرش تعاني من نقص في الأطباء

إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية ممنوعة

بلدية الزرقاء تحيل موظفاً أطلق النار على كلب للتحقيق

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. طبيب أسنان ومدير مستشفى خاص يلبيان النداء

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

الخميس، 03-06-2021 09:53 ص

حلا الترك تشوق متابعيها بعملها الجديد مع جاد شويري

3804981-1425880350


الوكيل الإخباري - لا زالت الفنانة البحرينية حلا الترك تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "ليالي الصيف"، التي تجمعها "ديو" مع الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري، والتي تم تصويرها فيديو كليب.

اضافة اعلان
 

ونشرت حلا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ترويجي من الكليب، نقلت من خلاله الأجواء الصيفية الممتعة والمرح، اللذان سيطرا على الكليب.


وكان لافتاً الحيوية التي ظهرت فيها حلا، بلوك أنيق ويتناسب مع أجواء الفيديو كليب، وأرفقت الفيديو بتعليق: "قريبا.. ليالي الصيف.. مع الفنان جاد شويري أغنية جديدة".


وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الإعلان الترويجي، وعبّر العديد منهم عن شوقهم للفيديو كليب، وعن سعادتهم بعودة حلا وإستعادة حيوتها، بعد قضيتها مع أمها منى السابر.

 

 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1274147_0

أنغام تشوّق متابعيها لجديدها

محمد-عبده

محمد عبده يتصدر التريند السعودي بخبر حزين

489498Image1-1180x677_d

عمل سينمائي يجمع محمد كريم والنجم العالمي بروس ويليس.. صور

main_image6095062a8f631

هكذا احتفى مهرجان شرم الشيخ السينمائي بالراحل سمير غانم

7afcac798fd892afd742b2d6

صور نادرة جداً من كواليس الكواسر

8c416c10-403a-41a3-b411-fe38558e6e7b_16x9_600x338

الموت يفجع نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم!