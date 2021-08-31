حلا الترك تعود الى مقاعد الدراسة - صور

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي في الجامعة بعد غياب بسبب جائحة كورونا.

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وظهرت حلا وهي جالسة على كرسي في احد الصفوف وتضع كمامة بسبب التزامها بالاجراءات الوقائية للطلاب الجامعيين في ما يخص انتقال وباء كوفيد بينهم.



وعلقت حلا على الصورة وكتبت : "التواجد في حرم الكلية شعور رائع جدا"

وانهالت التعليقات على حلا من محبينها ومتابعيها الذي تمنوا لها التوفيق في اولى ايام العام الدراسي الجديد وحصلت على عدد كبير من الاعجابات.









المصدر - الفن