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السبت، 05-06-2021 09:31 ص

حلا الترك تعود لنشاطها الفني بعد أزمتها مع والدتها

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الوكيل الإخباري _ عادت الفنانة البحرينية حلا الترك إلى المجال الفني مجددا، بعد فترة شهدت خلالها أزمة مع والدتها منى السابر، وصلت بينهما إلى أروقة المحاكم.

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وكشفت حلا الترك، من خلال حسابها على موقع "إنستغرام"، عن طرحها أغنية جديدة على طريقة الديو الغنائي بعنوان "ليالي الصيف"، بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري.


وتم طرح الكليب عبر قناة الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقد تم التصوير على شاطئ البحر إذ تظهر حلا الترك في الكليب وهي تؤدي رقصات استعراضية.

 

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

 

المصدر : سبوتنيك

 




 

 


 

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