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الإثنين، 21-06-2021 01:01 م

حلا الترك توجة رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب - صورة

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الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة البحرينية حلا الترك على معايدة والدها المنتج محمد الترك بمناسبة عيد الأب، ونشرت صورة سيلفي عبر خاصيّة "الستوري" على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي لوالدها وعلّقت: " كل عام وأنت بخير، أحبك يا أبي".

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وإعتبر المتابعون أن حلا أثبتت مجدداً أنها تفضّل أبيها وعائلته على والدتها منى السابر، التي لم تعايدها بمناسبة عيد الأم وتجاهلت الرسالة التي وجهتها لها أمها بعيد ميلادها.


وكانت حلا قد عايدت شقيقها عبدالله، من خلال نشر صورة له مع التعليق التالي: "كل عام وإنت بخير يا قلب أختك، عبود البطل".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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