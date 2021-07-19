حلا شيحة تثير ضجة جديدة بعد نشرها صورة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب - صورة

الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة حلا شيحة على الدعاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مطالبة أحمد العوضي محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



ونشرت حلا صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء تأديتها مناسك "العمرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وظهرت ياسمين في الصورة مرتدية "عباءة وحجاب" داخل الحرم المكي.



وعلقت "حلا" على الصورة قائلة: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين".



وأضافت: "معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها، ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر".



ما دفع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن يسخروا من حلا أن لا داعي لتبرير اختيارها للصورة وكانت تكتفي بالدعاء فقط.





المصدر - نواعم