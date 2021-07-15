حلا شيحة تهاجم تامر حسني بعد طرح كليب أغنية فيلمهما - فيديو

الوكيل الإخباري - هاجمت الممثلة المصرية حلا شيحة الفنان المصري تامر حسني بعد طرح الكليب التشويقي لفيلمها "مش أنا" الذي طرح في السينما، وعبرت عن صدمتها من استخدامه مشاهد ليست راضية عنها في الكليب، نظرا الى انها اعتزلت التمثيل الدرامي ومشاهد الحب.

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وكتبت حلا على صفحتها :"انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه .. و اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي

جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح".

وختمت: "شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع و انا و كلنا.. كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد"

المصدر - الفن