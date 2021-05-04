حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تثير جدل واسع وتتخطى 1.5 مليون مشاهدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - حصدت حلقة الفنان السوري معتصم النهار ضمن برنامج "رامز عقله طار" نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً.

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تخطت نسبة مشاهدة الحلقة، التي عرضت منذ أسبوع عبر قناة رامز جلال على موقع اليوتيوب، المليون ونصف المليون مشاهد.

كما أن الحلقة ما زالت تحصد مشاهدات كبيرة ويتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.





سبوتنيك

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