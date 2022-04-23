حلمي يفاجئ جمهوره في ليبيا ويظهر بالزي التقليدي الليبي - صورة

الوكيل الإخباري - ظهر الممثل المصري الكوميدي أحمد حلمي في مقطع مقتضب من فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “واحد تاني”، وهو يرتدي الزي التقليدي الليبي أثناء تمثيله لأحد مشاهد الفيلم، الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر.

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وارتدى حلمي في الإعلان الرسمي للفيلم البدلة العربية والفرملة التقليدية، وهو زي تقليدي ليبي يشهد أيضاً رواجاً بين القبائل الليبية في الغرب المصري، حيث نال المشهد تفاعلاً كبيراً من متابعي النجم المصري ومحبيه في ليبيا.



وفيلم “واحد تاني” هو فيلم كوميدي مصري من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف هيثم دبور وبطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وأحمد مالك.





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