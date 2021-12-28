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الثلاثاء، 28-12-2021 12:35 م

حليمة بولند تعتزل السوشال ميديا

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الوكيل الإخباري - قررت الإعلامية الكويتية حليمة بولند اعتزال السوشال ميديا بشكل مؤقت بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على البقاء في الحجر الصحي لمدة تسعة أيام.

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ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، أوضحت من خلاله أنها تشعر بإصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا بسبب الأعراض التي تعاني منها... وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء، وأن يخيّب الله ظنها وتظهر نتيجة الفحص "سلبية"، وهو ما تفاعل معه متابعوها بكثافة، متمنين لها الشفاء العاجل.

 

لها

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