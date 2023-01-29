حمادة هلال وفريق "المداح 3" يتوجهون إلى لبنان لاستكمال التصوير

الوكيل الإخباري- يسابق الفنان حمادة هلال وفريق عمل وأبطال مسلسل "المداح 3" الزمن للانتهاء من تصوير المسلسل ليكون جاهزاً للعرض في الموعد المحدد قبل بدء السباق الرمضاني.



وغادر أبطال المسلسل الى القاهرة متجهين إلى لبنان لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك والتي تستمر لمدة أسبوعين، يعودون بعدها إلى القاهرة، ليتسنى لهم الانتهاء من باقي المشاهد، في استديوهات التصوير بمنطقة أبو رواش ومدينة الإنتاج الإعلامي.وفقاُ لـ "لها"

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يذكر أن مسلسل "المداح" بأجزائه الأولى حققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضهما في الموسمين السابقين .