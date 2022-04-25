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الإثنين، 25-04-2022 01:00 م

حمادة هلال يحذر إحدى شركات المنتجات الغذائية بعد استخدام صورته

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الوكيل الإخباري - حذّر الفنان حمادة هلال من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الشركات من وضع صورته على منتجاتها بدون إذنه.

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تحذير حمادة هلال جاء بعدما وضعت شركة غذائية مختصة بصناعة الزيت، صورة شخصية صابر، التي يؤديها الفنان المصري في مسلسل “المداح” بدون الرجوع إليه.


وقال الفنان المصري إنّه سعيد لنجاح شخصية صابر وردود الفعل حولها، وأكد رفضه الاستفادة من نجاح الشخصية ووضع الصورة بدون الحصول على حقوقها، وطالب الشركة بإزالة صورته من على منتجاتها لكي لا يضطر إلى محاسبتها من خلال القانون.

 

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