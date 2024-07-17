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الأربعاء، 17-07-2024 12:42 م

حمادة هلال يستعد لتصوير المداح 5 وفيلمين جديدين

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الوكيل الإخباري- يستعد حمادة هلال لتصوير عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

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وناشد هلال في الأيام الماضية الدعاء له، وكتب عبر خاصية الأستوري على حسابيه في إنستغرام وفيسبوك: "اللّهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً".


ويستعد هلال، بعد تعافيه، لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، لعرضه في رمضان المقبل، على أن يبدأ التصوير في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل.


في سياق متصل، يستعد هلال لتصوير فيلم جديد من إنتاج محمد هنيدي. وقالت وسائل إعلام إن هلال بدأ في تحضير الجزء الثاني من فيلم "حلم العمر"، بمشاركة هالة فاخر، ودينا فؤاد، ومنة عرفة.

 

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