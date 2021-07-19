حمادة هلال يستعد لطرح اغنيته الجديدة - فيديو

الوكيل الإخباري - شوق المطرب المصري حمادة هلال متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكليب أغنيته الجديدة “أم أحمد”، من خلال طرح البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.



وكعادة حمادة هلال، ظهرت أجواء الكليب مليئة بالبهجة والمرح، حيث تشبه نمط أغنيته الشهيرة “تشرب شاي”، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير بسبب تميزها عن باقي الأغاني التقليدية.

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وعلق هلال، قائلاً: “ناس كتير بتسألني إيه حكاية.. أم أحمد.. إن شاء الله يوم الإثنين القادم الساعة 9 هنشوف ونعرف حکایة اغنية أم أحمد في البلكونة”

المصدر - هاشتاقات















