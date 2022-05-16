حمادة هلال يعلق على مشهد حقيقي في " المداح2"

الوكيل الإخباري-قال الممثل حمادة هلال إنه تحمس لفكرة الجزء الثاني من مسلسل المداح بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتحمس الجمهور ومطالبته له بوجود جزء جديد.

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وأضاف "هلال"، في تصريحات خاصة لموقع "الفن"، أنه لا يروج للسحر أو الشعوذة بالمسلسل، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاهد المأخوذة عن أحداث حقيقية بالواقع، من بينها مشهد القطة التي تنفخ في القمامة ثم تٌشعل النار بها.



تدور أحداث المداح 2 "أسطورة الوادي"، عن حلم غريب يراود صابر المداح، ويغير مسار حياته، وعندما يحاول البحث عن تفسير له، يجد نفسه على أعتاب حرب سيخوضها مع الجن

المسلسل بطولة حمادة هلال وهبة مجدي، وكمال أبورية، وسهر الصايغ، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج



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