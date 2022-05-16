الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات الثلاثاء

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)

وسام الملك عبدالله للتميز لطبيب ألماني

صدور ارادات ملكية سامية

حريق مركبة قرب ميدان الحرمين في عمان

أسعار القمح عالميا تصل إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار الهند

الإثنين، 16-05-2022 02:55 م

حمادة هلال يعلق على مشهد حقيقي في " المداح2"

image (2)


الوكيل الإخباري-قال الممثل حمادة هلال إنه تحمس لفكرة الجزء الثاني من مسلسل المداح بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتحمس الجمهور ومطالبته له بوجود جزء جديد.

اضافة اعلان

 

وأضاف "هلال"، في تصريحات خاصة لموقع "الفن"، أنه لا يروج للسحر أو الشعوذة بالمسلسل، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاهد المأخوذة عن أحداث حقيقية بالواقع، من بينها مشهد القطة التي تنفخ في القمامة ثم تٌشعل النار بها.


تدور أحداث المداح 2 "أسطورة الوادي"، عن حلم غريب يراود صابر المداح، ويغير مسار حياته، وعندما يحاول البحث عن تفسير له، يجد نفسه على أعتاب حرب سيخوضها مع الجن

 

المسلسل بطولة حمادة هلال وهبة مجدي، وكمال أبورية، وسهر الصايغ، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200503_233914_9785-442x320

فيديو- أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية ومهاراته القتالية العالية

3011985761623146209

أول تعليق لأنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

399b13fc0e1a35349c406ffa0a7f627c

جوليا بطرس تدلي بصوتها في الإنتخابات اللبنانية -صورة

4ipj-21-730x438

نسرين طافش في أحدث ظهور لها -صور

Hassan-Shakosh

حسن شاكوش لهاني شاكر: بعتذر وهلتزم

2021_7_6_2_24_57_760

فنانون يعايدون نانسي عجرم بيوم ميلادها