حماقي يلبي دعوة الطفلة فريدة ويشاركها الغناء - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك النجم محمد حماقي متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو لحادثة طريفة حصلت معه على المسرح خلال حفله الجماهيري الذي أحياه الجمعة، في الإسكندرية.



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ويظهر في المقطع النجم المصري أثناء تقديم إحدى أغنياته قد لاحظ وجود طفلة تبكي بين الجمهور فقام بدعوتها للصعود على المسرح، وبعدها ساعدها على ارتداء حذائها بحركة عفوية.

وتحدث حماقي مع الطفلة التي تُدعى فريدة، وقال لها: "إنت بتنادي عليا كتير وعايزة أغنية (تك)، عشان كدة بتعيطي؟ أنا آسف أنا مش سامعك، إنت شايفة صوتهم كبير قوي".





ليقوم بعدها بالجلوس على المسرح بكل تواضع وسط تصفيق وهتاف الجمهور، وشارك الطفلة الأغنية التي تحبها، وبعدها قال: "إنت عارفة إن إنت صوتك أحلى مني بكتير؟ متعيطيش تاني".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم وأشادوا بعفويته وتلقائيته في التعامل مع الجمهور، وأثنوا على لطفه وأخلاقه.

المصدر - لها

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