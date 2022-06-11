حمزة نمرة يحيي حفلاً غنائياً في مدينة جدة اليوم 11 حزيران

الوكيل الإخباري-يحيي المطرب حمزة نمرة وفريق كايروكي حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ويأتي هذا الحفل بعد إحيائهما حفلاً غنائيا في مدينة الرياض مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب التي يحييها في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف.

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وحقق حمزة نمرة نجاحا مؤخراً من خلال أغنية "فاضى شوية" والتى تأتى ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.



اليوم السابع

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