حمزة نمرة يرد على دعوته للغناء في السعودية

الوكيل الإخباري-أبدى المستشار تركي آل الشيخ إعجابه بأعمال كلّ من الفنان المصري حمزة نمرة وفرقة كايروكي، ودعاهم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، لإقامة حفلات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وكتب: "الفنان حمزة نمرة، وفريق كايروكي، جميلين جداً، وسمعت لهم أغاني جميلة، وأدعوهم لإقامة حفلات في المملكة، سنتواصل معكم يا مبدعين، المملكة نافذة لكل مبدع".



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ورحب حمزة نمرة بدعوة المسنتشار تركي آل الشيخ، وأعرب عن رغبته بإحياء حفلات في المملكة، ورد على الدعوة قائلاً: "أتشرف بدعوتكم الكريمة، وأتشرف بالغناء وسط أهلي وأحبائي في بلدي الثاني ومهد طفولتي المملكة العربية السعودية".



كما قام أحد أعضاء الفرقة المذكورة بتوجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، وأبدى تشوّقه للغناء في المملكة العربية السعودية.



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