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الأحد، 28-11-2021 12:36 م

حمو بيكا وحسن شاكوش يغنيان في موسم الرياض

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الوكيل الإخباري - رغم قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقاف حمو بيكا ضمن 19 مؤدياً للمهرجانات وحسن شاكوش لسبه بعض الموسيقيين والخطأ في النقابة، إلا أنه تم الإعلان عن إقامة حفل للاثنين بمشاركة المطرب عمر كمال، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يُقام الحفل، غداً (الاثنين) الموافق 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي،.

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وأعلنت الصفحة الرسمية لموقع موسم الرياض على تويتر، عن الحفلين قائلة: موعودين بحفلة ما هي زي أي حفلة، مع الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش وبيكا، في بوليفارد الرياض سيتي.. بتنزل بكرة التذاكر.. لا تبعدون".

 

المصدر - لها 

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