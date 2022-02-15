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الثلاثاء، 15-02-2022 12:32 م

حمو بيكا يرد على المتنمرين على شكله في المستشفى - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر مؤدّي المهرجانات حمو بيكا فيديو مباشراً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرّض لها منذ أيام، يرد به على الذين تنمّروا على صورته في المستشفى وهو في غيبوبة، وظهر فيها ببطن منتفخة.

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وبدأ بيكا البث المباشر بتوجيه الشكر الى كل من سأل عنه ووقف بجانبه وهو على فراش المرض، قائلاً: "أنا بجد بشكر كل إخواتي اللي سألوا عليا ودعولي".

 

وأضاف باكياً: "أنت بتتنمر عليا ليه؟ عشان كرشي، طب ربنا ما يكتب عليك اللي أنا فيه يا عم، ويا ريت تشوف حياتك وتعيش لنفسك ولحلمك بدل ما أنت بتتنمّر على الناس".
وسأل حمو بيكا المتنمّرين: "أنت بتستفاد إيه لما بتتنمّر وتتريق عليا، وحسبي الله ونِعم الوكيل في كل واحد قال عليا كلمة وحشة، ويارب يهديلك نفسك ياللي بتتنمر عليا عشان اللي أنت فيه ده إسمو مرض بجد".

 

لها

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