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الخميس، 23-06-2022 04:45 م

حمو بيكا يطالب بعودته للغناء في بلده

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الوكيل الإخباري-طالب مغني المهرجانات المصري حمو بيكا بقبول عودته للغناء في مصر وحصوله على تصريح، وذلك من خلال بث مباشر شاركه عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي.

وقال حمو بيكا :"ليه تمنع الفرحة من على وشوش الناس وحشوني صحابي واخواتي وكل حاجة فى مصر ،أنا بقالي شهر عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر ، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير, سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير في بلدي مصر".

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وأضاف :"الحمدلله عندي حفلات فى دبي وتركيا ولبنان تكفيني سنة ،انا طالع افضفض معاكوا شوية مش زعلان ان انا مش شغال في مصر , أنا زعلان انكو حرمتوا جمهوري مني , كل اللي طلبه سيبوني اشتغل زي زمايلي كل مطربين المهرجانات والراب خدوا الكارنيهات مفضلش غيري".

 

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