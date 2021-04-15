الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقيب المخابز لـ الوكيل : ذروة الإقبال على شراء الخبز والقطايف الساعة السادسة مساءً

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

نصائح من الصحة للأردنيين في رمضان

الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 11:51 ص

حمو بيكا يكشف أرباحه الشهرية من 'يوتيوب' .. فيديو

4_249


الوكيل الاخباري - كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا في تصريحاته لبرنامج "لحظات جريئة" الذي يقدّمه الإعلامي المصري أحمد سالم، عن أرباحه الشهرية التي يجنيها من أغانيه التي يطرحها عبر قناته في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والتي تحقق ملايين المشاهدات.

اضافة اعلان

وقال بيكا إن لا أرباح يومية من "يوتيوب" كما يعتقد البعض، وهذا ما يتوقعه الناس ولكنه صعب، وأكد أنه يكسب ثلاثة آلاف دولار شهرياً فقط؛ نظير مشاهدات الأغاني التي يطرحها على "يوتيوب".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبدالله-مشايخ

شاب خليجي شهير على مواقع التواصل حيّ في المستشفى.. بعد الحديث عن انتحاره

76119Image1-775x445_d

بعد اتّهامه بقتلها.. الفنان جلال الزين يكشف تفاصيل انتحار زوجته!.. شاهد

869b45961a6204440580cb04a786bca6

فنان مصري يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال!

original

شاهد بالفيديو.. المشهد المحذوف من مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز

15976705291587762698

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

حاتم-علي-1618388079

تركي آل الشيخ يستذكر الراحل حاتم علي.. هذا ما قاله!

أخبار متعلقة
179765

وفاة يوتيوبر مصرية شهيرة بعد تمثيل مشهد موتها على 'يوتيوب'.. فيديو

unnamed

وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي