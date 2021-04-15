حمو بيكا يكشف أرباحه الشهرية من 'يوتيوب' .. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا في تصريحاته لبرنامج "لحظات جريئة" الذي يقدّمه الإعلامي المصري أحمد سالم، عن أرباحه الشهرية التي يجنيها من أغانيه التي يطرحها عبر قناته في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والتي تحقق ملايين المشاهدات.

اضافة اعلان



وقال بيكا إن لا أرباح يومية من "يوتيوب" كما يعتقد البعض، وهذا ما يتوقعه الناس ولكنه صعب، وأكد أنه يكسب ثلاثة آلاف دولار شهرياً فقط؛ نظير مشاهدات الأغاني التي يطرحها على "يوتيوب".



لها