الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 02:15 م

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

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الوكيل الإخباري - شنّ مغني المهرجانات حمو بيكا هجوما حاداً على تصريحات الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، خلال ندوته في قصر ثقافة السينما، والتي تضمنت أن نقابة الموسيقيين منحت حمو بيكا أكثر من فرصة للحصول على عضوية النقابة لكنه لم يلتزم.

وقال بيكا في بث مباشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" إنه تقدم بكل الأوراق المطلوبة للحصول على كارنيه نقابة المهن الموسيقية، مؤكداً أن كل أوراقه التي تقدم بها للنقابة سليمة، مشيراً إلى أن الاختبارات التي تقدّم لها كانت تحمل شروطاً تعجيزية.

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المصدر - لها 

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