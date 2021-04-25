حنان ترك تعتزل 'فيسبوك' وتحذّر متابعيها.. صورة

الوكيل الاخباري - نبهت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك متابعيها مما تنشره بعض الحسابات التي تنتحل هويتها في موقع "فيسبوك". ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها وأرفقتها بالتعليق: "في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها وقدّمت بلاغات لإدارة الفيسبوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد إدارة الفيسبوك فأنا متوقفة تماماً عن التعامل والنشر في الفيسبوك".



وأضافت: "وإن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والانستغرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني".







لها

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

