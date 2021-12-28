الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

صرف معونة الشتاء والمعونة الوطنية اليوم الثلاثاء

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الثلاثاء، 28-12-2021 01:04 م

حنان مطاوع تهدد مخترق حسابها على انستغرام

64069Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - تمكّنت الفنانة حنان مطاوع من أن تستردّ حسابها الخاص في "إنستغرام" بعدما اخترقه معجب عراقي زاعماً أنها محاولة منه لإجبارها على الرد على رسائلة الخاصة، وسط حالة من الجدل بين المتابعين، الذين طالبوه بالتوقف عن تصرفه هذا وإعادة الحساب الى صاحبته.

وفي أول تعليق لحنان مطاوع على اختراق حسابها، قالت في تصريحات صحافية إن اختراق حسابها على "إنستغرام"، حدث أثناء نومها، وأنها فوجئت بسرقته بعدما وصلها الكثير من الاتصالات... وأضافت: "فوجئت باتصالات ورسائل من أصدقائي والمقربين، يخبرونني بما حدث، وحالياً لن أكشف أي تفاصيل عما سأقوم به، لكنني لن أسكت وسأتخذ الإجراءات القانونية".

اضافة اعلان

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سارة-الودعاني

شاهد...هجوم قاسي على سارة الودعاني بسبب ميلاد ابنتها

10539591-1440272543

شاهد...عبد الله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه خلال تصوير فيلمه

27-12-21-243999734

الكشف عن هوية ابنة الملحن الخليجي المتوفاة في مصر- صورة

thumb

حليمة بولند تعتزل السوشال ميديا

8523

تامر حسني يتحدث لأول مرة عن اعتزاله الفن - فيديو

زوجة-أحمد-السقا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور - فيديو

أخبار متعلقة
CRLC4

هكذا دعمت رانيا محمود ياسين شقيقها بعد الحادث

b77f4db6-4a39-4e38-940c-286214fbf955

الموت يفجع الفنان عبدالله الرويشد

17-08-21-599143013

هكذا تذكر حسن الرداد الفنان الراحل سمير غانم - صور

90872Image1

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يعلن مفاجأة لجمهوره

4AEA2A78-A1B9-44EC-82C9-2BD0C711EC1E.

إصابة زينة وتوأمها بوعكة صحية وتطلب الدعاء بالشفاء

7281bfc4731565da10bde730ca457e88

درة توجه نصيحة لجمهورها - صورة