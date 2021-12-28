حنان مطاوع تهدد مخترق حسابها على انستغرام

الوكيل الإخباري - تمكّنت الفنانة حنان مطاوع من أن تستردّ حسابها الخاص في "إنستغرام" بعدما اخترقه معجب عراقي زاعماً أنها محاولة منه لإجبارها على الرد على رسائلة الخاصة، وسط حالة من الجدل بين المتابعين، الذين طالبوه بالتوقف عن تصرفه هذا وإعادة الحساب الى صاحبته.



وفي أول تعليق لحنان مطاوع على اختراق حسابها، قالت في تصريحات صحافية إن اختراق حسابها على "إنستغرام"، حدث أثناء نومها، وأنها فوجئت بسرقته بعدما وصلها الكثير من الاتصالات... وأضافت: "فوجئت باتصالات ورسائل من أصدقائي والمقربين، يخبرونني بما حدث، وحالياً لن أكشف أي تفاصيل عما سأقوم به، لكنني لن أسكت وسأتخذ الإجراءات القانونية".



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