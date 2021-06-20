حوار صحفي نادر للفنانة فيروز يثير ضجة عبر مواقع التواصل .. صورة

الوكيل الإخباري - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر نص حوار صحفي قديم مع الفنانة القديرة فيروز.

اضافة اعلان



ووفقاً لوثيقة الحوار النادرة، فإن الأسئلة ركزت بشكل أساسي على جوانب شخصية ترتبط بفيروز وفلسفتها من الحياة.

وفي مطلع الوثيقة، كُتب بخط اليد: "الحياة يقصف عمرها.. ما خلت شيء إلا ما علمتني إياه"، وقد ذيلت هذه الجملة بتوقيع "فيروز".



ومن الأسئلة التي طُرحت على الفنانة القديرة:

"حين تبلغين سن السبعين ماذا ستفعلين؟"

فأجابت فيروز قائلة: "وصلنا للسبعين ومنبقى نشوف".



وجاء في سؤال آخر: "لو أحببت رجلاً ورأيته يخونك ماذا تفعلين؟": فأجابت فيروز: "بقصف عمره".



كذلك، طُرح على فيروز سؤال جاء فيه: "يقولو أن المرأة شر، فما هو تعليقك على ذلك"، فأجابت: "هذه دسيسة اخترعها رجل".





المصدر - لبنان 24