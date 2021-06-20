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الأحد، 20-06-2021 10:11 ص

حوار صحفي نادر للفنانة فيروز يثير ضجة عبر مواقع التواصل .. صورة

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الوكيل الإخباري - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر نص حوار صحفي قديم مع الفنانة القديرة فيروز.

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ووفقاً لوثيقة الحوار النادرة، فإن الأسئلة ركزت بشكل أساسي على جوانب شخصية ترتبط بفيروز وفلسفتها من الحياة.

 

وفي مطلع الوثيقة، كُتب بخط اليد: "الحياة يقصف عمرها.. ما خلت شيء إلا ما علمتني إياه"، وقد ذيلت هذه الجملة بتوقيع "فيروز".


ومن الأسئلة التي طُرحت على الفنانة القديرة:
"حين تبلغين سن السبعين ماذا ستفعلين؟"
فأجابت فيروز قائلة: "وصلنا للسبعين ومنبقى نشوف".


وجاء في سؤال آخر: "لو أحببت رجلاً ورأيته يخونك ماذا تفعلين؟": فأجابت فيروز: "بقصف عمره".


كذلك، طُرح على فيروز سؤال جاء فيه: "يقولو أن المرأة شر، فما هو تعليقك على ذلك"، فأجابت: "هذه دسيسة اخترعها رجل".

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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