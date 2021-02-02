الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

التربية : الدوام في موعده بالمدارس الا في حالة واحدة

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

أسعار الذهب الثلاثاء 2/2/2021

زواتي تكشف سعر شراء النفط العراقي

عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

الثلاثاء، 02-02-2021 01:40 م

حورية فرغلي بحاجة لعملية جراحية معقدة

7326256-1311851496


الوكيل الإخباري _ طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ، الدعاء لزميلتها الفنانة حورية فرغلي التي ستخضع لعمل جراحي معقد.

ويستهدف العمل الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري من أجل زرعها بدلاً من عظام الأنف التي تحطمت جراء حادث سقوط من أعلى حصان.

اضافة اعلان

حيث انها نشرت صورة لـ فزغلي وارفقتها بتعليق قالت فيه : “يا رب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة يارب”. مضيفة ” يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامة، وتحققي كل اللي نفسك فيه. وأنت بصحة وعافية وربنا يقومك بالسلامة”.


ومن المقرر أن تدخل حورية غرفة العمليات اليوم الثلاثاء في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7185271-1888988116

تيم حسن يحسم الجدل حول فيلم يجمعه بنادين نسيب نجيم

-1-82

محمد رمضان يشوق متابعيه بالإعلان الترويجي الأول لـ موسى

question-mark-face

سرطان الرئة ينهي حياة فنان عالمي شهير

maxresdefault

تغيير كبير في شكل بطلة مسلسل باب الحارة 'فريال'.. هكذا بدت.. شاهد

www.elmostaqbal.com_2020-04-23_00-53-09_553471-e1589586472740-801x570

ياسمين صبري تكشف عمرها الحقيقي من خلال صورة .. شاهد

احمد-السقا-ومحمد-الصغير-1609680926-0

آخر كلمات الراحل محمد الصغير

أخبار متعلقة
15-08-20-830290099

مفاجأة بشأن صورة لفنانة مصرية شهيرة داخل غرفة العمليات قبل ساعات من جراحة خطيرة!.. شاهد