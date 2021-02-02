حورية فرغلي بحاجة لعملية جراحية معقدة

الوكيل الإخباري _ طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ، الدعاء لزميلتها الفنانة حورية فرغلي التي ستخضع لعمل جراحي معقد.



ويستهدف العمل الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري من أجل زرعها بدلاً من عظام الأنف التي تحطمت جراء حادث سقوط من أعلى حصان.

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حيث انها نشرت صورة لـ فزغلي وارفقتها بتعليق قالت فيه : “يا رب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة يارب”. مضيفة ” يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامة، وتحققي كل اللي نفسك فيه. وأنت بصحة وعافية وربنا يقومك بالسلامة”.



ومن المقرر أن تدخل حورية غرفة العمليات اليوم الثلاثاء في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة.

المصدر : الإمارات نيوز



