حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم التجربة - صورة

الوكيل الإخباري - تعيش النجمة المصرية حورية فرغلي حالة من النشاط الفني المكثف بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي ألمت بها على مدار السنوات الماضية، حيث تعاقدت على بطولة فيلم جديد يحمل اسماً مؤقتاً له وهو «التجربة».



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وتجمع حورية حالياً بين السينما والدراما في آنٍ واحد في أكثر من عمل، حيث إنّها قَامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، والذي تستأنف تصويره مرة أخرى قريباً، بمشاركة النجمة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.





المصدر - سيدتي