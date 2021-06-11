حورية فرغلي تحصد لقب المرأة القوية لعام 2021 - صور

الوكيل الإخباري - منحت احتفالية "المرأة القوية" على هامش انطلاق مجموعة women empowerment لمصمة الأزياء أنجي انتوشكا النجمة حورية فرغلي لقب "المرأة القوية" لعام 2021، وذلك بعد المعاناة التي مرّت بها النجمة خلال الفترة الماضية، حيث نظمت الاحتفالية مصممة الأزياء أنجي انتوشكا بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بسرطان الثدي.

اضافة اعلان



عبّرت حورية فرغلي عن سعادتها بهذا اللقب الذي تمنحه لكل امرأة عانت في الحياة ولا زالت تثابر وتكافح من أجل البقاء والنجاح.. مشيرة إلى أن المرأة المصرية وُلدت لتكون قوية، فهي تتحمل كل أشكال المسؤولية مع عائلتها ومن ثم زوجها وبعد ذلك أطفالها، ومع تدرّج الأدوار تزداد قوّةً .

وأشارت فرغلي التي رقصت على نغمات "لقيت الطبطبة" إلى أنها سعيدة بهذه الاحتفالات التي أظهرت مدى حب الأصدقاء والجمهور.. وأنها ستعود بقوة إلى جمهورها من خلال العديد من الأدوار المختلفة، فهي في مرحلة القراءة بخلاف استئناف تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"..



يُذكر أن الاحتفالية أحيتها الإعلامية شيري عادل، وكُرّمت العديد من النجمات منهنّ غفران وصفاء جلال وإلهام عبد البديع وإيمي طلعت زكريا وبطلة منتخب مصر لجمباز الترامبولين ملك حمزة، والدكتورة مها نور والإعلامية فرح علي.









المصدر - نواعم





