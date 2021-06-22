الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

حملة توعوية واسعة حول ظاهرة الرشوة.. والحكومة تعمّمها

دائرة الأراضي والمساحة تبدأ بالتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني الكامل

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

'أمن الدولة' تستمع لآخر شاهد بقضية الفتنة.. والجلسة الثالثة الأحد

مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي - رابط

النيابة العامة تبحث موضوع التقارير الطبية القضائية المفتعلة

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى '

الثلاثاء، 22-06-2021 02:47 م

حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها - صورة

حورية-فرغلي


الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن تحضيرها لمفاجأة. ونشرت صورة لها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلّقة عليها: " جاهزين لل surprise .. حورية فرغلي".

اضافة اعلان


وأثار الصورة إعجاب المتابعين وحماسهم وأعربوا عن شوقهم في التعليقات.
نشير إلى أن حورية أعلنت عودتها إلى الدراما بعد توقفها لعامين بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.


وكشفت حورية اسم المسلسل بصور نشرتها على صفحتها الخاصة تظهر فيها وهي توقع عقد المسلسل وعلّقت: "توقيع عقد مسلسل ايام و بنعيشها.. انتظروني قريباً".


يذكر أن حورية خضعت لحوالى 4 عمليات جراحية في أنفها، بمدينة شيكاغو الأميركية، بعد معاناة دامت لسنوات بعد تشوه أنفها إثر سقوطها من على الحصان، أثناء تدربها على رياضة الفروسية.


 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16185911027206139

روجينا تثير ضجة بأحدث ظهور لها .. صور

عمر-1

أول تعليق لـ مي عُمر بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

6900712_1526989191

سارة فرح تطرح أغنية جديدة 'عشرة على عشرة ' - فيديو

image

مستجدات قضية طفل 'ذا فويس' المتهم بالشروع في قتل زميله

127-115822-donia-ebtsam-butma-hamza-moon-baby_700x400

دنيا بطمة تتصدر الترند بعد طرحها اغنيتها الجديدة - صورة

430

سمير صبري يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة سعاد حسني - فيديو

أخبار متعلقة
130652-نورا

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

51704832-39621497

حوار صحفي نادر للفنانة فيروز يثير ضجة عبر مواقع التواصل .. صورة

1041254375_0_4_1200_679_1200x0_80_0_1_d66db565eec3eb79172e47dcf4ef48fc

ماغي بوغصن تتخطى3 مليون متابع

ZEIN12

زين العمر يوجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه - صورة

unnamed

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز ال66 عاماً - صورة

News-P-575048-637484641002880134

من جديد .. ابنة كارين رزق وفادي شربل تثير ضجة بإطلالتها .. صورة