حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن تحضيرها لمفاجأة. ونشرت صورة لها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلّقة عليها: " جاهزين لل surprise .. حورية فرغلي".

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وأثار الصورة إعجاب المتابعين وحماسهم وأعربوا عن شوقهم في التعليقات.

نشير إلى أن حورية أعلنت عودتها إلى الدراما بعد توقفها لعامين بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.



وكشفت حورية اسم المسلسل بصور نشرتها على صفحتها الخاصة تظهر فيها وهي توقع عقد المسلسل وعلّقت: "توقيع عقد مسلسل ايام و بنعيشها.. انتظروني قريباً".



يذكر أن حورية خضعت لحوالى 4 عمليات جراحية في أنفها، بمدينة شيكاغو الأميركية، بعد معاناة دامت لسنوات بعد تشوه أنفها إثر سقوطها من على الحصان، أثناء تدربها على رياضة الفروسية.





المصدر - الفن