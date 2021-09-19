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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 12:53 م

حورية فرغلي تكشف تفاصيل الجراحة الأخيرة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحدثت النجمة حورية فرغلي عن العملية التجميلية الأخيرة التي كان من المفترض أن تسافر في شهر آب (أغسطس) إلى الولايات المتحدة الاميركية لإتمام الجراحة، لكنها أجلت الأمر بسبب تصويرها لعمل جديد.

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وكشفت في لقاء مع قناة "الجديد" خلال مشاركتها في مهرجان "الموريكس دور" أنها أجلت سفرها بعد موافقة الطبيب في أميركا وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من العلاج وستكون تجميلية لتوسيع فتحات الأنف".

وأكدت بسعادة أنها استعادة قدرتها على الشمّ وتذوق الطعام وتحسن صوتها وبات شبه طبيعي.

كذلك تحدثت حورية، في لقاء مع المذيعة بوسي شلبي من الحفل في لبنان أنها "أواصل حاليا تصوير مسلسل جديد في لبنان، وراجعة قوية ومفترية وربنا يستر، وأنا بصور في لبنان حاسة إني في بيتي وسط إخواتي، وسعيدة ومبسوطة أوي".

وتابعت: "أعود بحاجة أقوى من (ساحرة الجنوب)، وإن شاء الله المسلسل يحقق النجاح".


 

المصدر -لها

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