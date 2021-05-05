الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

اسواق عجلون وكفرنجة تشهد انتعاشا تجاريا

استمرار مجلسي' اتحاد شركات التأمين' و 'المحاسبين القانونيين'

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

25 الف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعقبة

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الأربعاء، 05-05-2021 02:32 م

حورية فرغلي تكشف حقيقة وجود آثار جانبية للعمليات التي أجرتها

669


الوكيل الاخباري - تحدثت الممثلة المصرية حورية فرغلي، عن المشاكل الصحية التي تعرضت لها بعد خضوعها للعديد من العمليات في الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان

وقالت حورية في أول مداخلة هاتفية لها، منذ عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها "ولدت من جديد"، مؤكدة على سعادتها بعودة ملامحها الطبيعية بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية التجميلية في أنفها.

 

وأضافت حورية: "طبيبي المعالج طمأنني وطلب مني العودة من جديد إلى الولايات المتحدة في أغسطس للاطمئنان، فهو يخشى إصابتي بأي عدوى، لكنه نصحني بالعودة لحياتي الطبيعية".


وتحدثت حورية حول الآثار الجانبية التي أصابتها بعد إجراء العمليات الجراحية، وقالت: "صوتي سيعود بالتدريج لطبيعته، وفي الفترة الأخيرة كنت أقابل مشاكل في السمع ولكن الحمدلله تحسن الوضع الآن".


وأكدت حورية أن الأطباء أكدوا لها على أنه "لا توجد آثار جانبية للعمليات التي أجريتها".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e74fb95816

'رقم صادم'.. الكشف عن مقدار ثروة الفنان عادل إمام!

زز-728x375

هاني رمزي يعيد تقديم أحد أشهر أدواره السينمائية على المسرح

maxresdefault

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها 'المميت': إزالة الأنف كاملا ونقل أجزاء من الأذن

صبري-1615299742-0-600x400

صور للفنانة ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي!.. شاهد

10320071-1629128490

أحلام تتأثّر بمشهد لنادين نجيم في مسلسل '2020'.. شاهد

6654586-1384929255

دنيا وإيمي سمير غانم تُطلقان حملة للدعاء لوالديهما.. والنجوم يتفاعلون

أخبار متعلقة
220213115221631443426

تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لـ4 عمليات جراحية خطيرة

30527Image1-1180x677_d

أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد 4 عمليات جراحية خطيرة.. شاهد

4631691-665701293

شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سير مروع.. فيديو

حورية

أول تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لجراحات دقيقة.. فيديو