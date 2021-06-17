حورية فزغلي تعلن عن انضمامها لمسلسل ايام وبنعيشها بشكل رسمي - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن تعاقدها رسميًا على مسلسل "أيام وبنعيشها".

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ونشرت "فرغلي" صورا لها أثناء توقيع عقد العمل، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت: "توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا".



وكانت الفنانة وفاء عامر، قد أعلنت مؤخرًا عبر ستوري حسابها على إنستغرام مشاركة حورية فرغلي لها في بطولة فيلم (براءة ريا وسكينة)، قائلة: "استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير".



يأتي ذلك بعد نجاح العملية التي أجرتها حورية فرغلي في الأنف بالولايات المتحدة الأمريكية.



فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، أحمد عبدالله محمود، ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور.





المصدر - مصراوي