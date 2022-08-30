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الثلاثاء، 30-08-2022 05:00 م

حياة الفهد تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

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الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة الكويتية حياة الفهد بعض التفاصيل عن مسلسلها الجديدة، والذي سيُطرح في شهر رمضان المبارك عام 2023.

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وشارك حياة الفهد بوستر المسلسل الجديد، والذي يحمل اسم "قرة عينك"، حيث ظهرت على البوستر، واقفةً خلف القبضان، ما أثار تشوّق المتابعين وفضولهم لمعرفة تفاصيل أكثر، وأكدت أن أحداثه تدور بين التراجيديا والكوميديا، حيث أرفقته بتعليق قالت فيه: "بسم الله وتوكلنا على الله عز وجل ونبدأ مع حكاية جديدة مشوقة بين الدراما والكوميديا اللطيفة في مسلسل قرة عينك مع نخبة من النجوم من الخليج ونسال الله عز وجل التوفيق".


والمسلسل من إخراج سعود بو عبيد، تأليف محمد شمس وعلي شمس.

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