حياة الفهد تنتهي من تصوير "قرة عينك" وتعلق !

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة الكويتية حياة الفهد متابعيها صورةً، تظهر فيها مع فريق عمل مسلسلها الرمضاني الجديد "قرة عينك".

اضافة اعلان



وعلَّقت الفهد على الصورة بالقول: "بحمد الله وتوفيقه، تمَّ الانتهاء من تصوير المسلسل الرمضاني قرة عينك، وأود أن أشكر في البداية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على دعم هذا المشروع، وأشكر أبنائي وبناتي من الفنانين والفنانات، وكاست الإخراج والفنيين، والكاتب، وكاست الإنتاج، وجميع العاملين، ومن بذل مجهوداً، أو سعى في هذا العمل، وتمنياتي للجميع بالتوفيق ودوام الصحة والعافية، وشكراً لكم من القلب.. حياة الفهد".

سيدتي