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الإثنين، 05-12-2022 02:40 م

خالد الصاوي : لن أجسد دوري في " عمارة يعقوبيان " مجدداً .. ويوضح السبب

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الوكيل الإخباري-بعد سنوات من عرضه وإثارته للجدل، تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي قدمه عام 2006.

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وأكد خلال حلوله ضيفا على برنامج "سؤال مباشر" عبر قناة "العربية": "أنا مش ندمان على أى دور أنا عملته مهما كان الدور ومهما كان الفيلم وبالتحديد في عمارة يعقوبيان والفيل الأزرق والجزيرة، وذلك لأن هذه الأدوار عملتلي خطوات قوية في حياتي".


وأضاف: "هذه الأفلام الثلاثة بمثابة الأعمدة التي بنيت عليها مشواري الفني ولكن لو النهاردة عرض عليا الدور دا مش هعمله ومش هخاطر دلوقتي بدور زي ده".

وتابع: "دوري في عمارة يعقوبيان كان انتحاريا لأن اسمي كان مكتوب بالرصاص في ذلك الوقت، وكنت مغامرا حين جسدت شخصية (حاتم) فيه وهذا بسبب لأن كان عمري 40 سنة ومتوقعتش الهجوم ده وكان عندي استبياع وغباوة".


يذكر أن فيلم "عمارة يعقوبيان" من بطولة عادل إمام، ونور الشريف، ويسرا، وأحمد بدير، وخالد الصاوي، وهند صبري، ومحمد إمام وإخراج مروان حامد، وإنتاج عماد الدين أديب، مأخوذ عن رواية للكاتب علاء الأسواني، كتب النص السينمائي وحيد حامد، إخراج مروان حامد. " لها "


 




 

 


 

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