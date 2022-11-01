خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد-صورة

الوكيل الإخباري - شوّق الممثل المصري خالد النبوي لمسلسله الجديد "النزوة" عبر حسابه على إنستغرام، كاشفاً ن موعد عرضه سيكون في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عبر منصة "شاهد vip".





ويجسد خالد النبوي، في المسلسل شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد عائشة بن أحمد شخصية هالة.





وتستعد منصة "شاهد vip" لعرض مجموعة جديدة من أعمالها، ومنها مسلسل "النزوة" الذي يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Affair والذي دارت قصته حول الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، وعرض عام 2014 ويتكون من 10 حلقات.

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