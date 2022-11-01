الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تؤكد: لا نقص أو انقطاع للأدوية في المملكة

اعلان هام من السفارة الأمريكية في الأردن للطالبات الجامعيات

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

التربية توضح بشأن شروط الرحلات المدرسية

سلطة النقد الفلسطينية تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة "الخمسين ديناراً أردنياً"

وزير التربية يحيل 15 مستشاراً إلى التقاعد

مدعوون لإستكمال إجراءات التعيين في بنك تنمية المدن والقرى - أسماء

214 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

الصحة تطلب أطباء اختصاص - تفاصيل

الثلاثاء، 01-11-2022 11:29 ص

خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد-صورة

9202112154326876304725


الوكيل الإخباري - شوّق الممثل المصري خالد النبوي لمسلسله الجديد "النزوة" عبر حسابه على إنستغرام، كاشفاً ن موعد عرضه سيكون في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عبر منصة "شاهد vip".


ويجسد خالد النبوي، في المسلسل شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد عائشة بن أحمد شخصية هالة.


وتستعد منصة "شاهد vip" لعرض مجموعة جديدة من أعمالها، ومنها مسلسل "النزوة" الذي يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Affair والذي دارت قصته حول الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، وعرض عام 2014 ويتكون من 10 حلقات.

اضافة اعلان

 




 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102a50a6-word-image-23

فيديو.. سوزان نجم الدين تنهار بالبكاء

01-11-22-685507267

كارول سماحة تحتفل بذكرى زواجها التاسع- فيديو

حقيقة-بتر-قدم-الفنان-بيومي-فؤاد1

بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ينضمان لفيلم 'اتنين على اتنين' مع غادة عبد الرازق

474747

انطلاق تصوير الجزء الرابع لمسلسل "اللعبة" الأسبوع المقبل

RIGHTS-of-ETBILARABI

سارة الطباخ تكشف موقف محمد الشرنوبي بعد الحكم القضائي الأخير

176-103301-haifa-wehbe-series-will-not-wait-ramadan-2021_700x400

بعد الضجة التي أحدثتها صورها.. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها