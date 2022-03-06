خالد النبوي ينضم للسباق الرمضاني بعمل مختلف

الوكيل الإخباري - حجز النجم خالد النبوي مكاناً له ضمن السباق الرمضاني الذي بدأ يتضح تباعاً مع الإعلان عن مختلف الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني.

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ومن المنتظر أن يطل النجم المصري بدور بليغ أبو الهنا، وهو رجل أعمال لكنه زير نساء مغرور. ويعيش علاقات عاطفية متعدّدة ويوهم النساء بحبه، إلى أن يقع في حبّ فتاة صعبة المنال، وهنا تبدأ الحكاية.

من جانبها، تلعب الفنانة هنا شيحا دور فريدة، وهي الحبيبة القديمة للبطل التي ستظهر مجدداً لتقلب أحداث العمل.



يجمع المسلسل كلاً من اللبنانية نور، ووفاء عامر وأنوشكا، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي.

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