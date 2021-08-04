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الأربعاء، 04-08-2021 03:38 م

خالد جاد يطرح الغربة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلق فنان الهيب هوب خالد جاد أغنية جديدة بعنوان "الغربة" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وحملت اللهجة المصرية.

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وعلق خالد على أغنيته قائلاً:"هذه الاغنية تتسم بالبساطة في التأليف و التلحين وأردت من خلالها أن انقل بطريقة عفوية واقع الغربةالذي يعيشه المهاجر الذي هاجر وطنه من اجل البحث عن حياة افضل وإذ به يصطدم بواقع هذه البلاد من ناحية الاجتماعيةومن ناحية العادات و التقاليد".


ويقول مطلع الأغنية : "كفي ما اتعلم يمسك لعبة من صغري بايدي نجيب اللقمة اتعلمناها و عشنا اصولها و الدنيا تعاند و احنا بطولنا و كبيرة الايام جوة عنايا و الدنيا حالفة تكسر فيا انا ايد في النار و عين في الماية و معيش ياقوت يوزن حورية".

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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