الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020

إعلان قائمة إساءة الاختيـــار اليوم

انخفاض على درجات الحرارة

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل




الخميس، 01-10-2020 10:12 ص

خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية بتسجيل صوتي

الفنان-خالد-سامي__


الوكيل الإخباري _ شارك الموسيقار السعودي فهد العبدالله متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تسجيلاً صوتياً لـ الفنان خالد سامي كشف من خلاله تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية زراعة كبد كان قد حصل عليه من شخص متوفي .

وقد تحدث بصوت بدت عليه علامات التعب موضحا ان حالته تتطلب بعض الوقت قبل أن تسترجع وضعها الطبيعي".

اضافة اعلان
 

واشار إلى أنه تم تأجيل عملية زراعة الكلى بعدما تبين أن الكلة المتوفرة غير صالحة.

 

وقد ارفق العبدالله التسجيل بتعليق قال فيه : "الفنان الصديق ‎خالد سامي برسالة خاصة لي وطلب مني نشرها، يشكر جميع من دعا له قولاً وبقلبه وكل من وقف معه وجميع من سأل عنه من الفنانين وغيرهم، أترككم مع رسالته، اللهم أتمم عليه الشفاء ورده لداره وأهله ومحبيه بخير وصحة وعافية، طهور ياغالي".

لتنهال عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل .

 

 

 

المصدر : لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5008666-1639856060

حقيقة اصابة اصالة بفيروس كورونا

image0 (27)

خالد النبوي يشارك متابعيه كواليس فيلمه الجديد

20200930155433619

الحكم بإلغاء حبس الفنان محمد رمضان بقضية الطيار

6029057_1577350097

ظافر عابدين يكشف عن موعد عرض عروس بيروت 2

3768919_1599064838

عدنان أبو الشامات يستهزء من شكل عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني

640x480

شاهد كيف أصبح طفل فيلم الدادا دودي بعد 12 عاما.. صور

أخبار متعلقة
د

خضوع الفنان خالد سامي لعملية زراعة الكبد

1280x960

ناصر القصبي يناشد وزير الصحة السعودي لإنقاذ فنان مشهور.. صور

6730846-1196186936

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي