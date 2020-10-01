خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية بتسجيل صوتي

الوكيل الإخباري _ شارك الموسيقار السعودي فهد العبدالله متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تسجيلاً صوتياً لـ الفنان خالد سامي كشف من خلاله تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية زراعة كبد كان قد حصل عليه من شخص متوفي .



وقد تحدث بصوت بدت عليه علامات التعب موضحا ان حالته تتطلب بعض الوقت قبل أن تسترجع وضعها الطبيعي".

اضافة اعلان



واشار إلى أنه تم تأجيل عملية زراعة الكلى بعدما تبين أن الكلة المتوفرة غير صالحة.

وقد ارفق العبدالله التسجيل بتعليق قال فيه : "الفنان الصديق ‎خالد سامي برسالة خاصة لي وطلب مني نشرها، يشكر جميع من دعا له قولاً وبقلبه وكل من وقف معه وجميع من سأل عنه من الفنانين وغيرهم، أترككم مع رسالته، اللهم أتمم عليه الشفاء ورده لداره وأهله ومحبيه بخير وصحة وعافية، طهور ياغالي".





لتنهال عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل .



يشكر جميع من دعا له قولاً وبقلبه وكل من وقف معه

وجميع من سأل عنه من الفنانين وغيرهم

اترككم مع رسالته 👇

اللهم اتمم عليه الشفاء ورده لداره وأهله ومحبيه بخير وصحة وعافية

طهور ياغالي الفنان الصديق #خالد_سامي برسالة خاصة لي وطلب مني نشرهايشكر جميع من دعا له قولاً وبقلبه وكل من وقف معهوجميع من سأل عنه من الفنانين وغيرهماترككم مع رسالته 👇اللهم اتمم عليه الشفاء ورده لداره وأهله ومحبيه بخير وصحة وعافيةطهور ياغالي pic.twitter.com/ipeeYJymDR September 29, 2020

المصدر : لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





