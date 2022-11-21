خالد عبد الرحمن يعلن عن "نمر بن عدوان" لـ موسم الرياض

الوكيل الإخباري-شارك الفنان خالد عبد الرحمن متابعيه بوستر لعمله في موسم الرياض، وهو عبارة عن ملحمة بدوية لنمر بن عدوان، وسيقدمها على مسرح بكر الشدي خلال فتره 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الحالي.



كما أعلن موقع موسم الرياض ونشر نفس المنشور عن العمل، وكتب "ينتظركم مخاوي الليل الفنان خالد عبد الرحمن بالعمل الفني العريق.. نمر بن عدوان في بوليفارد رياض سيتي ابتداء من 25 إلى 30 نوفمبر.



" نمر بن عدوان " هو الملحمة البدوية الشهيرة نمر بن عدوان بطولة خالد عبدالرحمن، الذي يدخل التجربة المسرحية لأول مرة في تاريخه بعد أن كان له تجربة بالتمثيل،



سيدتي

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