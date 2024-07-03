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الأربعاء، 03-07-2024 03:03 م

"خبطة العمر".. أحمد السقا يخوض تجربة سينمائية جديدة

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الوكيل الإخباري- يضع أحمد السقا اللمسات الأخيرة لمشروعه السينمائي الجديد "خبطة العمر"، وتقرر مبدئياً انطلاق تصوير أول مشاهد الفيلم في أغسطس (آب) المقبل، بعد الاستقرار على اختيار باقي فريق العمل، واختيار أماكن التصوير.

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فيلم "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والأكشن والمطاردات، ومن المتوقع أن يضم عدداً من النجوم الصاعدين.


ويتطلع أحمد السقا إلى أن يمثل "خبطة العمر" انطلاقة سينمائية جديدة له، بعد آخر أفلامه "السرب"، الذي عرض في مايو (أيار) الماضي.


وعلى الجانب الآخر، يستعد السقا خلال الفترة المقبلة لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي شارك في الجزء الأول منه في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.


وشارك في بطولته إلى جانب السقا، كل من طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

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