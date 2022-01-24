الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 01:28 م

خبيرة تكشف أسراراً جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

158435724952458300


الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة الأدلة الجنائية الدكتورة  حلا ولد روب  في تصريحات لها بأحد اللقاءات عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية الشاب السوري  محمد الموسى  والمعروفة إعلاميا بـ  قتيل فيلا نانسي عجرم .

حيث أكدت حلا ولد روب على أنها تطعن في الفيديو الذي تم تداوله عن الحادث لكي يظهر للرأي العام بأنه حادث سرقة وأن ما قام به زوج الفنانة ” نانسي عجرم ” الدكتور ” فادي الهاشم ” هو دفاع عن النفس .

اضافة اعلان

 

وفي أحدث التصريحات عن الجريمة، اتهمت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بتعمّد قتل الشاب السوري محمد الموسى في الفيلا الخاصة به، وقدمت تفاصيل ومعطيات جديدة حول القتيل الذي اقتحم المنزل، كاشفة عن إجراءات لجأ إليها الهاشم لإخفاء معالم الجريمة.


ورجحت الخبيرة الجنائية، في حوار صحفي أن يكون الموسى قد قتل خارج جدران المنزل ولكن داخل أسوار الفيلا.

 

وأشارت إلى أن طريقة إطلاق الرصاص، وعدد الطلقات والإصابات في الجسم لا يمكن وضعها في خانة الدفاع عن النفس، مؤكدة أن الأشعة التي أُجريت تعزز الشكوك حول جريمة القتل العمد.


ولفتت الخبيرة الجنائية إلى أنه تم التلاعب بتسجيل كاميرات المراقبة الذي قدمه الدكتور فادي الهاشم عبر عملية مونتاج، لكنه تضمن تناقضات واضحة، مرجحة أن يكون قد جرى إطلاق رصاص في الهواء شبيه بالشهب الناري.

 

وأبدت الخبير الجنائية استعدادها لتقديم طلب نبش قبر محمد الموسى والتحقق شخصيًا من رفاته كونها طبيبة جنائية ولديها الصلاحية في ذلك، مشيرة إلى أنها لم تتقدم بهذا الطلب حتى اللحظة حفاظاً على مشاعر عائلة القتيل معلقة بالقول: ”سأعمد دوما إلى الكشف عن التطورات التي تطرأ على القضية“.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
هيلدا-خليفة

شاهد..هيلدا خليفة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

848995

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

654FD58D-58FF-4509-A0A0-B4C96D999F22

شاهد- صفاء سلطان تفاجىء صباح الجزائري بمناسبة عيد ميلادها

262738295_1593684130981633_9115731908459230867_n

شاهد.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

8147646_1643016993

وائل عبد العزيز يصدم المتابعين بكلامه عن حالة والده الصحية

7693400_1643024411

شاهد.. تشييع جثمان بسام الملا