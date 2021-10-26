خجل صبا مبارك يضعها في تهمة الغرور

الوكيل الإخباري - تألقت صبا مبارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة حيث شاركت من خلالها بفيلمها السينمائي "أميرة" الذي يرصد معاناة الفلسطينين والذي تعتز بها صبا مبارك وتراه تجربة خاصة جداً. ومن خلال نواعم نكشف عن أسرار خاصة بصبا لأول مرة.





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على هامش كواليس فعاليات المهرجان، كشفت صبا مبارك أن سبب اتهام البعض لها بالغرور أنها شخصية خجولة وأغرب شيء بالنسبة إليها أنها ممثلة؛ فهو عكس شخصيتها وطبيعتها على الإطلاق، الأمر الذي يجعل البعض يتهمها بالغرور عند عدم ردها على المجاملات.



وكشفت أنها وشقيقتها يتشاجران دائماً بسبب استيلائها على ملابسها خاصة "الجينز" الذي تفضله.



وأضافت أنها تتعثر دائماً مثل شخصية "أحلام" التي جسدتها في مسلسل "حكايات بنات" ما يجعلها تسقط كثيراً على الريد كاربت، كما أنها دائمة النصح لكل من حولها ولكنها لا تلتزم بهذه النصائح في حياتها.

على صعيد آخر، علمت نواعم أن صبا تدرس حالياً مشروعاً سينمائياً لتتولى مهمة إخراجه خلال الفترة القادمة بعد إنهاء ارتباطاتها الفنية في مصر، حيث تشارك في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.



المصدر - نواعم