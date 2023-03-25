السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

الغذاء والدواء: تكثيف البرامج التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

وفيات السبت 25-3-2023

مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

السبت، 25-03-2023 09:05 ص

خدعة ولا حقيقي.. كشف حقيقة ثعبان أحمد السقا في برنامج رامز

2063067_0


الوكيل الإخباري- أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما ظهر في برومو برنامج «رامز نيفر إند» للفنان رامز جلال، وهو يقطع رأس ثعبان بأسنانه، حيث اعتبر البعض أن هذا الثعبان الذي قطع السقا رأسه غير حقيقا بل مخصص للبرنامج الذي يٌعرض على شاشة «  «Mbc مصر خلال شهر رمضان، فيما رأي الأخرين أن الفنان أحمد السقا أشتهر بالشجاعة خلال مسيرته الفنية وهو قادر على فعل هذا الأمر.

من جانبه، حسم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة في مصر حقيقة الثعبان الذي ظهر في برنامج رامز جلال الرمضاني، وقال إن الصورة المنتشرة خلال الأيام الماضية لا توضح نوعية الثعبان بشكل واضح، ولكن أغلب البرامج التلفزيونية تُستخدم أنواع من الثعابين الغير ضارة ومن أبرزها ثعبان الهارسين الأحمر أو كما يُلقب « أبو النسور» وذلك لأن لون بطنه في الأغلب تميل للإحمرار

وأضاف رزق خلال  تصريحاته لموقع بـ«بصراحة» بأن هناك بعض البرامج التلفزيونية تستخدم ثعابين غير حقيقة لتصوير بعض المشاهد في البرامج والمسلسلات الرمضانية:« قد يكون الثعبان الذي قطع رأسه الفنان أحمد السقا غير حقيقي، لأن لا تظهر عليه أي معالم في الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وإذا كان الثعبان الذي ظهر حقيقي فمن المأكد أنه غير سام، وأنصح المواطنين بعدم تقليد مثل هذه المواقف لأنه قد يعرضهم هذا الأمر للموت».

 وكان قد علق الفنان أحمد السقا بعد انتشار صورته وهو يقطع رأس ثعبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:« «اسف يا عم التعبان مكنتش اعرف انك مقلب، ذنبك في رقبة رامز جلال»، ومن المقرر أن يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2023 «رامز نيفر إند»، بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-23 at 7.07.36 PM

أجر خيالي.. ما هو المبلغ الذي تقاضاه محمد رمضان في برنامج رامز جلال؟

1679678340165

الموت يفجع فنانة سورية شهيرة

ق

موعد عرض مسلسل وأخيراً وتردد القنوات الناقلة في رمضان 2023

٨

أول تعليق من محمد رمضان بعد وقوعه ضحية في مقالب رامز جلال

تنزيل (5)

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

محمد-إمام

محمد إمام يقدم "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

أخبار متعلقة
elaosboa61740

تعرف إلى موعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان

eae719917e

محمد هنيدي يسخر من مشهد أحمد السقا والثعبان في برنامج المقالب

Fqys5BQX0AUyV6t

مصدر يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال وابرز الضحايا

11111111111

هذا ما فعلته الشركة المنتجة لمسلسل أحمد السقا للحاق بالسباق الرمضاني

elaosboa98267

مصر.. صورة للفنان أحمد السقا تثير جدلا واسعا