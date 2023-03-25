خدعة ولا حقيقي.. كشف حقيقة ثعبان أحمد السقا في برنامج رامز

الوكيل الإخباري- أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما ظهر في برومو برنامج «رامز نيفر إند» للفنان رامز جلال، وهو يقطع رأس ثعبان بأسنانه، حيث اعتبر البعض أن هذا الثعبان الذي قطع السقا رأسه غير حقيقا بل مخصص للبرنامج الذي يٌعرض على شاشة « «Mbc مصر خلال شهر رمضان، فيما رأي الأخرين أن الفنان أحمد السقا أشتهر بالشجاعة خلال مسيرته الفنية وهو قادر على فعل هذا الأمر.



من جانبه، حسم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة في مصر حقيقة الثعبان الذي ظهر في برنامج رامز جلال الرمضاني، وقال إن الصورة المنتشرة خلال الأيام الماضية لا توضح نوعية الثعبان بشكل واضح، ولكن أغلب البرامج التلفزيونية تُستخدم أنواع من الثعابين الغير ضارة ومن أبرزها ثعبان الهارسين الأحمر أو كما يُلقب « أبو النسور» وذلك لأن لون بطنه في الأغلب تميل للإحمرار



وأضاف رزق خلال تصريحاته لموقع بـ«بصراحة» بأن هناك بعض البرامج التلفزيونية تستخدم ثعابين غير حقيقة لتصوير بعض المشاهد في البرامج والمسلسلات الرمضانية:« قد يكون الثعبان الذي قطع رأسه الفنان أحمد السقا غير حقيقي، لأن لا تظهر عليه أي معالم في الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وإذا كان الثعبان الذي ظهر حقيقي فمن المأكد أنه غير سام، وأنصح المواطنين بعدم تقليد مثل هذه المواقف لأنه قد يعرضهم هذا الأمر للموت».



وكان قد علق الفنان أحمد السقا بعد انتشار صورته وهو يقطع رأس ثعبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:« «اسف يا عم التعبان مكنتش اعرف انك مقلب، ذنبك في رقبة رامز جلال»، ومن المقرر أن يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2023 «رامز نيفر إند»، بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

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