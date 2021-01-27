الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي مرتقب بشأن تعرفة أجور النقل العام

الحكومة تصدر أمر الدفاع 25

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

إجراءات حكومية مشددة خلال أيام

أسعار الذهب الأربعاء 27/1/2021

تصريحات جديدة لوزير التربية حول طلبة المدارس

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

الأربعاء، 27-01-2021 12:58 م

خروج الهيبة 5 من السباق الرمضاني 2021

tym_hsn-


الوكيل الإخباري _ اعلن المنتج صادق الصباح عن خروج الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” من السباق الرمضاني لموسم 2021.

اضافة اعلان

حيث انه قال : “منذ البداية قررنا أن نقدم “الهيبة” خارج السباق الرمضاني. وليس لموضوع انتشار فايروس كورونا والإقفال العام أي علاقة بذلك”.

واضاف : “نحن اتفقنا على ذلك مسبقاً من أجل أن يأخذ فريق العمل وقته الكامل بالتحضير وكتابة النص والتصوير ، المخرج سامر البرقاوي مازال يتابع العمليات الفنية لمسلسل ” أنا ” الذي سيعرض قريباً وهو والنجم تيم حسن انتهيا من التصوير قبل فترة قليلة ، علينا أن نأخذ وقتنا الكافي بالتحضير والتصوير حتى نخرج بأفضل صورة للمسلسل كما اعتاد الجمهور وما حققه الجزء الرابع من العمل أكبر دليل على ذلك”.


مؤكدا أن العمل سينطلق تصويره مع نهاية شهر شباط / فبراير وبداية شهر آذار / مارس .


ولم يفصح الصباح عن أية تفاصيل تخص الموسم الخامس والأخير من العمل.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9998981514

صباح الجزائري تنضم الى مسلسل ياسر العظمة الجديد

2020_8_14_1_41_21_138

مي حلمي تنجو من الموت .. صور

image (2)

محمد رمضان يثير تفاعلا في فيديو جديد مع رجل مسن

feed_provider_bab9dc9f60f419504eccbf9504f839baa17dbe70-190419010100

أول فنانة ضحية لمقلب رامز جلال الجديد الذي سيعرض قريبا!.. صور

unnamed

وفاة ضيف إعلامية مصرية أثناء مقابلة على الهواء!.. فيديو

medium_2020-10-12-5188f53f58

إعلامي مصري شهير يسخر من ياسمين صبري بسبب صورة.. شاهد

أخبار متعلقة
8430239_1607527890

فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب مسلسل الهيبة.. فيديو

401269

بالصور.. الجمهور لا يميّز بين الفنان تيم حسن وشبيهه

700x414

عمل جديد يجمع تيم حسن ونادين نجيم مجددا !