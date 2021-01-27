خروج الهيبة 5 من السباق الرمضاني 2021

الوكيل الإخباري _ اعلن المنتج صادق الصباح عن خروج الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” من السباق الرمضاني لموسم 2021.

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حيث انه قال : “منذ البداية قررنا أن نقدم “الهيبة” خارج السباق الرمضاني. وليس لموضوع انتشار فايروس كورونا والإقفال العام أي علاقة بذلك”.



واضاف : “نحن اتفقنا على ذلك مسبقاً من أجل أن يأخذ فريق العمل وقته الكامل بالتحضير وكتابة النص والتصوير ، المخرج سامر البرقاوي مازال يتابع العمليات الفنية لمسلسل ” أنا ” الذي سيعرض قريباً وهو والنجم تيم حسن انتهيا من التصوير قبل فترة قليلة ، علينا أن نأخذ وقتنا الكافي بالتحضير والتصوير حتى نخرج بأفضل صورة للمسلسل كما اعتاد الجمهور وما حققه الجزء الرابع من العمل أكبر دليل على ذلك”.



مؤكدا أن العمل سينطلق تصويره مع نهاية شهر شباط / فبراير وبداية شهر آذار / مارس .



ولم يفصح الصباح عن أية تفاصيل تخص الموسم الخامس والأخير من العمل.



المصدر : الإمارات نيوز



