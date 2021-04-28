خروج دنيا سمير غانم من سباق الدراما الرمضاني بسبب إصابتها بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلن صناع مسلسل «عالم موازي» خروج العمل من السباق الرمضاني الحالي بعد صعوبة استكمال التصوير، حيث كان من المقرر عرضه بداية من اليوم الأربعاء 16 رمضان، لكن إصابة دنيا سمير غانم بكورونا ثم إصابة هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل، هو ما حال دون استكمال تصوير الحلقات، حيث لم ينته المخرج إلا من سبع حلقات فقط من أحداث المسلسل التي تدور في 15 حلقة.

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كان من المقرر أن يعرض مسلسل «عالم موازي» بعد انتهاء عرض مسلسل «أحسن أب» بطولة علي ربيع لكن بعد خروج العمل من السباق تقرر أن يعرض مكانه مسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف بالتزامن مع عرضه على قناة أون بديلاً لمسلسل «بين السماء والأرض» الذي انتهى عرضه.



مسلسل «عالم موازي» بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وشيماء سيف وعمرو وهبة تأليف وإخراج هشام جمال.

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